"Урал" объявил всероссийский конкурс по созданию музея автомобилестроения в Миассе

По словам генерального директора автозавода Павла Яковлева, несмотря на все преобразования, территория сохранит архитектурный ансамбль

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Автозавод "Урал" запустил всероссийский конкурс для архитектурных агентств, чтобы преобразовать Предзаводскую площадь в Миассе Челябинской области и создать там же музей автомобилестроения, сообщил на пресс-конференции генеральный директор автозавода "Урал" Павел Яковлев.

"Проект преобразования Предзаводской площади приурочен к 80-летию выпуска первого автомобиля "Урала". <...> Мы выберем лучшие архитектурные агентства, которые преобразуют площадь", - сказал Яковлев.

Согласно планам, на территории Предзаводской площади появится музей автомобилестроения. По словам Яковлева, несмотря на все преобразования, территория сохранит архитектурный ансамбль, выстроенная логистика не будет нарушена. Проект планируется реализовать к осени 2026 года.

Расположенный в Миассе автозавод "Урал" является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Основные клиенты завода - нефтегазовый сектор, лесное хозяйство, горнодобывающая отрасль, строительная, дорожная сфера.