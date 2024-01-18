В Днепропетровской области убрали бюст первого секретаря ЦК Компартии Украины Щербицкого

В январе 2023 года власти Верхнеднепровска отказывались демонтировать монумент, признав его "элементом благоустройства"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Бюст первого секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Украины (1972-1989) Владимира Щербицкого демонтировали в его родном городе Верхнеднепровске Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

Щербицкий занимал различные должности в Украинской ССР с 1955 года, с 1971 по 1989 годы был членом Политбюро ЦК КПСС. Прежде чем стать первым секретарем ЦК Компартии Украины он дважды был председателем совета министров республики (1961-1963 и 1965-1972), а также возглавлял Днепропетровской обком. В 1974 и 1977 годах Щербицкий был награжден званием Героя социалистического труда.

В январе 2023 года власти Верхнеднепровска отказались демонтировать бюст Щербицкого, признав его "элементом благоустройства" городской площади. При этом представитель местной власти тогда проинформировал, что в мае 2016 года площадь Щербицкого, на которой размещен памятник, была переименована в площадь Александра Поля.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.