Объем аудитории некоторых радиостанций РФ вырос на 40,7 млн человек в 2023 году

В 2023 году Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию провела 12 заседаний, на которых состоялись конкурсы на получение радио- и спутниковых частот, а также определены телеканалы для 21-й кнопки и 22-й кнопки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Аудитория некоторых российских радиостанций в 2023 году выросла более чем на 40 млн человек, а региональных телеканалов, вещающих на 22-й кнопке, - более чем на 19 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Всего в 2023 году Федеральная конкурсная комиссия (ФКК) по телерадиовещанию провела 12 заседаний, на которых состоялись конкурсы на получение радио- и спутниковых частот, а также определены телеканалы для 21-й кнопки и 22-й кнопки.

"Объем аудитории новых частот радиостанций составит более 40,7 млн человек, телеканалов на 22-й кнопке - 19,6 млн человек", - говорится в сообщении.

По следам реализации решений ФКК дети в 30 российских городах в ближайшее время услышат "Детское радио", жители еще 11 городов - "Радио Спутник", в Санкт-Петербурге появятся радиостанции "Орфей" и "Радио Джаз".

Российские радиостанции в 2024 году зазвучат и на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также на территории этих регионов начал работу отечественный спутниковый вещатель "Русский мир".

Всего в 2023 году в конкурсе на радиовещание приняли участие 405 радиокомпаний, 162 из них признали победителями. Поступления в федеральный бюджет от единовременных выплат за право осуществлять наземное эфирное радиовещание достигли 210 млн рублей.