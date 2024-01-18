На Ставрополье заключили первые соглашения для работы в курортных ОЭЗ

Их общая сумма - 35 млрд рублей

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 18 января. / ТАСС/. Власти Ставрополья заключили с инвесторами первые десять соглашений по реализации проектов в создаваемых в регионе Кавказских Минеральных Вод курортных особых экономических зонах (ОЭЗ). Стоимость проектов составляет 35 млрд рублей, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на совещании по развитию курортного региона под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

"Для привлечения инвесторов планируется создание особых экономических зон. <…> Заключено уже по этим инвестплощадкам десять соглашений по реализации инвестиционных проектов на общую сумму 35 млрд рублей. До середины февраля планируется заключить соглашения еще на 130 млрд рублей в целях строительства объектов санаторно-курортного обеспечения", - сказал он.

Владимиров отметил, что инвестиционные площадки создаются в Железноводске, Кисловодске, Ессентуках и Лермонтове. "Реализация проектов позволит создать современные курорты международного уровня, основывающиеся на бальнеологической известности городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Планируется создать на территориях особых экономических зон к 2035 году 14 тыс. номеров в новых средствах размещения, медицинские центры, объекты досуга и рекреации", - пояснил губернатор.

По словам Владимирова, для реализации проектов нужно решение инфраструктурных проблем. На территории Кавказских Минеральных Вод необходимо создать порядка 100 объектов водоотведения и водообеспечения, транспортной инфраструктуры, благоустройства и социальной инфраструктуры. Вопрос обеспеченности водой является одним из приоритетных.

"Кавказские Минеральные Воды испытывают огромную потребность в водообеспечении. <…> Фактически 150 тыс. куб. м суточных, которые поступают на Кавказские Минеральные Воды, мы полностью выбрали. Нам необходимо начинать развитие, увеличивая объемы подачи", - сказал глава Ставрополья.

Власти Ставрополья прорабатывают возможность создания курортных ОЭЗ на территории Кавказских Минеральных Вод. Реализация планов позволит создать в регионе более 3 тыс. рабочих мест.