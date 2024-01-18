В Самарской области 13 грузовиков отбуксировали из сугробов

На участке ФАД М-5 "Урал" движение остается ограниченным для всех видов транспорта

ТАСС, 18 января. Спасатели отбуксировали 13 грузовых автомобилей из сугробов на участке федеральной автодороги "Нефтегорск - Старая Таволжанка" в Алексеевском районе Самарской области. Об этом МЧС России сообщает в Telegram-канале.

"Сотрудники МЧС России помогают ликвидировать последствия непогоды в Самарской области. Подразделение Волжского спасательного центра МЧС России работает на участке федеральной автодороги "Нефтегорск - Старая Таволжанка" в Алексеевском районе. Спецтехника расчищает дороги. 13 грузовиков отбуксированы из сугробов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение остается ограниченным на участке ФАД М-5 "Урал" для всех видов транспорта. На участках ФАД М-5 "Урал" и Р-228, Р-229, Р-241, А-300 ограничение распространяется на автобусы и маршрутки.

Как сообщает Минтранс Самарской области, в регионе продолжается устранение последствий сильной метели. "В минувшую ночь расчищены и открыты для движения 15 ранее закрытых автомобильных дорог регионального значения. Еще на 22 закрытых дорогах в Пестравском, Сергиевском, Елховском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноармейском, Шенталинском, Кинельском, Ставропольском, Исаклинском, Челно-Вершинском, Хворостянском и Борском районах ведутся работы по уборке снега", - говорится в сообщении министерства.