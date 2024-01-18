В АСИ заявили, что губернаторы регионов погружены в решение социальных вопросов

По словам гендиректора агентства Светланы Чупшевой, социальный стандарт позволяет регионам выстраивать механизмы поддержки граждан и создавать комфортную среду

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Социальный стандарт позволяет регионам выстраивать механизмы поддержки граждан и создавать комфортную среду. Губернаторы всех российских регионов погружены в решение социальных вопросов, сообщила гендиректор Агентство стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы должны понимать, как мы будем решать ту или иную проблему, какие инструменты использовать, какие программы, кадры и технологии есть под это. Очень важно, что сегодня в регионах губернатор сам погружается во все эти вопросы, и радует, что те компетенции, которые есть сегодня, востребованы в регионах", - сказала она.

По ее словам, социальный стандарт позволяет регионам выстраивать механизмы поддержки граждан и создавать комфортную среду. Кроме того, в регионах создаются советы при губернаторах, которые работают для улучшения качества жизни людей.

"[В советы] входит общественность, волонтерские организации, благотворительные фонды, бизнес, эксперты, наука, где как раз обсуждаются приоритеты, проблемы в регионе в части социальной сферы, отбираются проекты и решения, которые действительно необходимы и нужны в конкретном регионе", - пояснила она.

Региональный социальный стандарт - комплекс управленческих решений, направленных на повышение удовлетворенности жителей качеством социальных услуг. Документ включает 13 пунктов, в том числе создание в регионе навигатора по мерам поддержки и института региональных сервисных уполномоченных. Стандарт является частью Национальной социальной инициативы (НСИ), которую АСИ по поручению президента России Владимира Путина реализует по всей стране.