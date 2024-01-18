В АСИ сообщили о росте удовлетворенности медпомощью и соцподдержкой в регионах за два года

По словам гендиректора агентства Светланы Чупшевой, в 2023 году также фиксируется рост удовлетворенности транспортными услугами, возможностями самореализации

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Данные рейтинга качества жизни в регионах России, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ), показывают, что удовлетворенность жителей медицинской помощью, социальной поддержкой, образованием за два года выросла на четверть. Об этом в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"Мы видим за два года динамику: на 20-25% выросла удовлетворенность качеством медицинской помощи, образованием, социальной поддержкой", - сказала она.

Чупшева отметила, что в 2023 году также фиксируется рост удовлетворенности транспортными услугами, возможностями самореализации. "В целом по [всем] показателям <…> у нас 70-75% показателей показали положительную динамику. Это говорит о том, что в комплексе та работа, которая проводится на уровне регионов, и то внимание, которое сегодня уделяется повестке качества жизни, благополучию наших граждан, дает свои результаты", - пояснила она.

При составлении рейтинга 141 показатель использован для расчета интегрального значения. Среди них 67 опросных показателей, а также данные статистики и геоаналитики.

Первый рейтинг качества жизни в регионах РФ был подготовлен АСИ в 2021 году, его лидерами стали Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Лидерами второго стали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.