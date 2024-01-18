Соцфонд одобрил семьям 1,5 млн распоряжений маткапиталом в 2023 году

Самым популярным направлением программы традиционно стало улучшение жилищных условий, отмечается в сообщении на сайте фонда

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Социальный фонд России в 2023 году одобрил 1,5 млн заявлений семей о расходовании материнского капитала. Всего в прошлом году по распоряжениям родителей фонд перечислил более 450 млрд рублей, сообщается на сайте фонда.

"В 2023 году Социальный фонд удовлетворил 1,5 млн заявлений семей о расходовании материнского капитала на действующие направления программы. Всего фонд перечислил по распоряжениям родителей свыше 454,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным направлением программы традиционно стало улучшение жилищных условий. 677 тыс. семей использовали маткапитал для покупки или строительства жилья, на это фонд перечислил 394,1 млрд рублей.

Также в 2023 году родителям 414,8 тыс. детей направили 36,7 млрд рублей на получение ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет. Третьим по популярности направлением стало образование, Соцфонд направил учебным организациями 23,7 млрд рублей на образование 376 тыс. детей.

Индексация материнского капитала

С 1 февраля 2024 года предусмотрена индексация материнского капитала на 7,4%. Сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка - почти 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого ребенка.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. Всего с начала реализации проекта выдано 13,8 млн сертификатов материнского капитала.