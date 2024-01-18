В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках

Оно будет действовать 19 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили из-за подъема уровня воды в реках Крыма 19 января. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Штормовое предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении на реках Крыма. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 19 января на реках северного предгорья и Южного берега Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 м, а в низовьях рек Бельбек и Черная - на 1,0 - 2,5 м без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из подъема уровня воды в реке Черной подтопило около 40 участков в Севастополе, двоих жителей эвакуировали спасатели. В поселке Героевском в Керчи также из-за подъема воды частично размыло насыпь, защищающую поселок от подтопления, вода подошла к домам и размыла дороги. Специалисты в настоящее время устраняют последствия.