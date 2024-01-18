Больше всего идей для форума "Сильные идеи" поступили в категорию "Качество жизни"

По словам гендиректор АСИ Светланы Чупшевой, форум позволяет каждому человеку принять участие в формировании стратегии будущего развития страны или региона

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Наибольшее количество идей и проектов для форума "Сильные идеи для нового времени", который проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), Фонда Росконгресс и соорганизатора - ВЭБ.РФ, поступили в категорию "Качество жизни". Об этом в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"У нас ежегодно первенство [по количеству поданных идей] держит номинация, категория "Качество жизни". Это касается любого человека в нашей стране, любого гражданина", - сказала она.

Она отметила, что в категории "Качество жизни" много поступает проектов, которые касаются материнства и детства. По словам Чупшевой, форум позволяет каждому человеку принять участие в формировании стратегии будущего развития страны или региона.

Кроме того, агентство разработало календарь мероприятий года семьи для регионов. Ежемесячно планируется проводить мероприятия и конкурсы, направленные на поддержку семей.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет 26-27 февраля при поддержке АСИ и Фонда Росконгресс, заявки на участие можно подать до 31 января 2024 года на крауд-платформе форума. Цель - найти и поддержать перспективные проекты и предложения, которые будут способствовать развитию бизнеса, технологий и социальной сферы.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина он стал ежегодным. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 году лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 году - 23 563. Ежегодно около тысячи идей получают различные инструменты поддержки от АСИ, партнеров форума, региональных властей.