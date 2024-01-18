В ЛНР массовые купания на Крещение организуют на безопасном от линии фронта расстоянии

В администрации главы региона отметили, что всего будет 20 мест

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Более 20 мест для массового купания в праздник Крещения Господня организуют в Луганской Народной Республике (ЛНР), все они находятся на безопасном от линии фронта расстоянии. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы ЛНР.

"В Луганской Народной Республике на праздник Крещения Господня организуют более 20 мест для массового купания: в Алчевске, Антрацитовском муниципальном округе, Брянке, Кировске, Краснодоне, Луганске, Лутугино, Марковке, Перевальском муниципальном округе, Ровеньках, Зимогорье, Хорошем, Старобельске, Станично-Луганском муниципальном округе и других. Для массового купания определены населенные пункты, находящиеся на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения", - сказано в сообщении.

В администрации главы региона отметили, что на всех водоемах будет организовано дежурство специалистов МЧС.

19 января православные верующие в России отмечают Крещение Господне. Это один из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников после Пасхи, догматически связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.