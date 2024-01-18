Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды в Крещенский сочельник

Он поздравил верующих с наступающим "светоносным праздником" и окропил святой водой прихожан

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Крещенский сочельник совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент ТАСС.

По традиции 18 и 19 января, в сочельник и в сам праздник Крещения Господня, в Русской православной церкви совершается торжественный водосвятный чин с особыми молитвами в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. В конце службы патриарх окропил святой водой священнослужителей и верующих.

"Сегодня в этот день, когда мы особенно чувствуем прикосновение к нам в виде освященной воды божественной благодати, прикосновение к нам иного бытия, иного мира, мы должны ясно сознавать, что этот иной мир совсем не далеко от нас, он рядом с нами. <...> Когда нас окропляет святая вода, мы соприкасаемся с этим божественным миром. Когда мы в горячей молитве просим Господа и особенно когда совершаем добрые дела во имя Божье, мы соприкасаемся с этим миром, и это соприкосновение дает нам надежду на спасение и в этой жизни, и в жизни вечной", - сказал предстоятель РПЦ.

Он поздравил верующих с наступающим "светоносным праздником" Крещения, пожелав им, чтобы благодать Божия в ответ на их веру и молитвы укрепляла их на жизненном пути.

Праздник Крещения Господня называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в Иордане Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Многие люди в этот день, следуя народной традиции, участвуют в крещенских купаниях, идут "на иордани", чтобы окунуться в прорубь или облиться холодной водой.