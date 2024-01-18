СК в Дагестане опроверг информацию о гибели второго ребенка при взрыве в Махачкале

В ведомстве ранее сообщали о гибели двоих детей

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Следственный комитет России по Дагестану уточнил информацию о жертвах взрыва газа в частном доме в Махачкале. Погиб один ребенок, четыре человека получили серьезные ожоги.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). <…> В результате происшествия пострадали четыре человека, один несовершеннолетний погиб", - сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону.

Ранее в СК РФ сообщали о гибели двоих детей и возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 219 УК РФ.

Взрыв произошел в частном жилом доме по улице Газопроводная в Махачкале. В результате погиб один ребенок. Еще двое взрослых и двое детей находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как тяжелое.