В Белгороде отменили крещенские купания из-за обстрелов со стороны ВСУ

По данным ГУ МЧС по региону, всего в Белгородской области будет организовано 89 мест

ТАСС, 18 января. Крещенские купания отменили в Белгороде из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В связи со сложившейся оперативной обстановкой и в целях сохранения жизни и здоровья горожан на территории города Белгорода крещенские купания проводиться не будут", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в Белгородской области будет организовано 89 мест для крещенских купаний. В настоящее время их проверяют на соответствие требованиям безопасности. Администрации городских и сельских поселений организуют места для обогрева, переодевания граждан, им будут предлагать горячий чай.

"В праздник Крещения круглосуточное дежурство будут нести спасатели, инспекторы ГИМС [Государственной инспекции по маломерным судам], водолазы, сотрудники полиции и медицинские работники", - отметили в пресс-службе.

Для обеспечения безопасности людей в Белгородской области подготовлена группировка сил и средств в количестве 639 человек и 305 единиц автомобильной техники, в том числе от МЧС будет задействовано 185 сотрудников, 90 единиц техники, а также плавсредства и водолазное оборудование.