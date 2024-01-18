Петербургский нефтяной терминал работает штатно после атаки БПЛА

Обломки беспилотника упали на территории нефтяного терминала на юго-западе города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Петербургский нефтяной терминал после утренней атаки беспилотника на Северо-Запад России работает в штатном режиме, сообщения СМИ о пожаре на предприятии не подтверждаются. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"На текущий момент времени можем только сообщить, что предприятие работает в штатном режиме. Никаких повреждений технологического оборудования нет. Информация о пожаре не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Источник в нефтяной отрасли Санкт-Петербурга подтвердил ТАСС, что обломки беспилотника упали на территории нефтяного терминала на юго-западе города.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО РФ около 01:30 мск 18 января перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.

"Губернатор и оперативный штаб информацию получили. Пострадавших и повреждений в Ленобласти нет", - отметили в пресс-службе. В областном правительстве добавили, что ведется расследование инцидента. "Силовой блок проводит следственные действия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Петербургские власти также взаимодействуют с силовыми структурами по поводу ситуации с беспилотником, идут следственные мероприятия, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.