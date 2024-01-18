Санкт-Петербург стал лидером по устойчивости развития туризма среди субъектов РФ

В топ-3 также вошли Краснодарский край и Республика Татарстан

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург занял первое место в рэнкинге устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства среди 85 субъектов РФ в 2023 году, в топ-3 также вошли Краснодарский край и Республика Татарстан. Такие данные представлены в исследовании Национального рейтингового агентства и ESG-лаборатории МГУ, документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Новым лидером рэнкинга за счет увеличения значения интегрального индекса стал Санкт-Петербург, где сформирована благоприятная институциональная среда для устойчивого развития туризма, а многие из практик являются уникальными. Прошлогодний лидер рэнкинга - Краснодарский край - переместился на второе место, при этом сохранив значение интегрального индекса на прежнем уровне. На третьем месте рэнкинга находится Республика Татарстан", - отмечено в докладе.

В тексте указано, что в группу лидеров также вошли Москва, Тюменская, Свердловская, Калининградская и Мурманская области. Все перечисленные субъекты, кроме столицы, являются новичками в этой группе рэнкинга, они показали существенный прирост значений индекса за счет внедрения ESG-принципов туризма и более полного раскрытия информации об этой деятельности на официальных сайтах.

Свои позиции значительно улучшили Республика Хакасия (+48 позиций), Новосибирская область (+43), Камчатский край (+40) и Рязанская область (+40). При этом движение вниз наблюдается у Чукотского АО (-46), Республики Карелия (-49) и у Севастополя (-58). Снижение позиций эксперты связывают с отсутствием раскрытой информации или мер по внедрению принципов устойчивого развития туризма. Кроме того, во всех трех регионах с 2022 года идет отрицательная динамика в туризме в целом - сокращается турпоток и количество ночевок в коллективных средствах размещения, что отчасти связано с внешними факторами.

По данным аналитиков, в 2023 году средний уровень интегрального индекса, рассчитанный для 85 регионов Российской Федерации, составил 0,473, что на 0,038 выше показателя 2022 года, это означает достижение устойчивого развития туризма и гостеприимства в регионах России в среднем на 47,3%. Минимальное значение составило 30%, а максимальное - 72,6%. Также отмечено, что ухудшение часто происходило в эколого-климатическом, реже - в социально-культурном блоке, а улучшение позиций наблюдается в блоке, связанном с институционально-управленческими факторами.

Об исследовании

Впервые рэнкинг устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства в субъектах РФ был представлен в декабре 2022 года. Он представляет собой ранжирование субъектов по критериям, оценивающим уровень интеграции принципов устойчивого развития в управление развитием туризма, и соответствие базовым международным и российским ориентирам, стандартам и лучшим практикам в области устойчивого развития.

Исследование 2023 года подготовлено Национальным рейтинговым агентством и ESG-лабораторией МГУ при поддержке Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Русского географического общества, Научно-образовательного консорциума "Устойчивый туризм", Комитета устойчивого туризма Делового центра экономического развития СНГ, Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).