Новый спорткомплекс в столичном Бибиреве сможет принять более 1,1 тыс. человек в сутки

В здании планируются занятия по плаванию, аквааэробике, фитнесу и общефизической подготовке

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новый спортивный комплекс с бассейнами и тренажерным залом, который в ближайшее время откроется в столичном Бибиреве, смогут посещать свыше 1 100 горожан в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Новый спорткомплекс "Баланс" скоро откроется в Бибиреве. С просьбой о его строительстве ко мне обращались жители района. Объект возвели на месте заброшенного котлована на Алтуфьевском шоссе <...> Спорткомплекс смогут посещать все желающие, в том числе маломобильные горожане. Объект готов принять 1 130 человек в сутки", - написал мэр.

Он отметил, что в двухэтажном здании спорткомплекса площадью больше 4,2 тыс. кв. ме есть бассейн для оздоровительного плавания, бассейн для обучения плаванию детей, тренажерный зал, буфет, медицинские, технические и административные помещения. В нем планируются занятия по плаванию, аквааэробике, фитнесу и общефизической подготовке. Прилегающая территория благоустроена, создана парковка.

Собянин добавил, что с 2011 года в Москве построено больше 200 объектов спорта. В 2024-м планируется ввести в эксплуатацию еще 13.