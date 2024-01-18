В Саратовской области рост заболеваемости ОРВИ за неделю превысил 49,7%

По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, за две недели 2024 года в области зарегистрировали более 19,5 тыс. случаев ОРВИ

САРАТОВ, 18 января. /ТАСС/. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Саратовской области превышен почти на 49,7%. За последнюю неделю в регионе отметили рост заболеваемости ОРВИ более чем на 50%, сообщил во время брифинга министр здравоохранения области Олег Костин.

"Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению выше на 49,79%. <…> За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости ОРВИ в целом по области на 50,1%", - сказал министр, уточнив, что заболевают в основном взрослые и подростки.

По словам главы ведомства, за две недели 2024 года в области зарегистрировали более 19,5 тыс. случаев ОРВИ. В 2023 году зафиксировали свыше 694,6 тыс. случаев.

"Началась учеба <…>. Организованных коллективов стало больше, там есть возможность передачи [заболеваний]", - пояснил министр, добавив, что в ближайшие несколько недель ожидается снижение заболеваемости ОРВИ.

По информации министерства образования области, к связи с гриппом и ОРВИ на карантин закрыты четыре школы и 141 класс в 51 школе, а также четыре группы в трех детских садах.