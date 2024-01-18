В Астраханской области ущерб от стихийных свалок оценили в 4 млн рублей

За 2023 год территориальная служба Росприроднадзора выявила 65 несанкционированных объектов размещения отходов и 187 контейнерных площадок

ТАСС, 18 января. Росприроднадзор в Астраханской области за 2023 год зафиксировал 5 случаев серьезного нарушения природоохранных норм на незаконных свалках, ущерб почве превысил 4 млн рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.

"Одна из самых острых экологических проблем Астраханской области - незаконные свалки. За 2023 год территориальная служба выявила 65 несанкционированных объектов размещения отходов и 187 контейнерных площадок, захламленных мусором. В 2023 году мы зафиксировали пять случаев вопиющего нарушения природоохранных норм на свалках Астраханской области, по нашим оценкам, ущерб почве составил более 4 млн рублей", - написала Радионова.

Она уточнила, что ведомство проводит большую работу по выявлению таких объектов. "Хочу обратить внимание собственников стихийных свалок: пора переходить в правовое поле, соблюдать законы и заботиться о здоровье людей вокруг. Экологическая повестка в России выходит на первый план, нарушитель будет нести ответственность", - добавила руководитель Росприроднадзора.