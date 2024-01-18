В окрестностях Бангкока проверят все пиротехнические заводы после гибели 23 человек

Власти изучат лицензии профильных фабрик, а также соблюдение ими мер безопасности, рассказал глава департамента провинциальных администраций Ансит Сампхантхарат

БАНГКОК, 18 января. /ТАСС/. Региональные власти Таиланда проведут проверку всех фабрик по производству фейерверков и склады с пиротехнической продукцией в окрестностях Бангкока после гибели 23 человек в результате недавнего взрыва на одном из таких предприятий. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Глава департамента провинциальных администраций Ансит Сампхантхарат заявил, что власти проверят лицензии пиротехнических фабрик, а также соблюдение ими мер безопасности.

Проверки связаны с произошедшим в среду мощным взрывом на фабрике по производству пиротехнической продукции в провинции Супханбури к северо-востоку от Бангкока. В результате детонации взрывчатого вещества погибли 23 человека. Известно, что у фабрики была действующая лицензия, в производственной деятельности на ней постоянно были заняты порядка 30 рабочих. Больших жертв удалось избежать благодаря тому, что завод находился вдали от жилых зон среди рисовых полей. В результате мощного взрыва он был полностью разрушен.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин поручил провести тщательное расследование инцидента, однако установить его причины пока не удалось. В ноябре 2022 года на этом же предприятии произошел аналогичный инцидент. В результате взрыва тогда погиб один человек, еще трое получили серьезные травмы.