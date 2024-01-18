Калининградский губернатор распорядился выделить жилье выдворенному из Латвии пенсионеру

Антон Алиханов отметил, что для Бориса Каткова временно сняли гостиничный номер

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился быстрее выделить жилье российскому пенсионеру Борису Каткову, выдворенному из Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности страны. Соответствующее поручение он дал на оперативном совещании регионального правительства.

"Надо сделать все быстро, чтобы появилось жилье, в котором он мог бы сам обустраиваться", - сказал губернатор, отметив, что с просьбой предоставить служебное жилье к нему обратился ректор Балтийского федерального университета имени И. Канта, директором представительства которого в Риге являлся Катков. Глава региона отметил, что у правительства уже "есть практика помощи вузу в этой части".

По словам главы региона, в настоящее время власти для него сняли гостиничный номер в отеле "Рэдиссон", где Катков временно проживает. "Сегодня-завтра доложите мне [об исполнении поручения]", - дал указание Алиханов соответствующим структурам областного правительства.

Катков, возглавлял представительство Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта в Риге с 2008 года. 12 января стало известно, что власти Латвии приняли решение о его выдворении из страны. Власти Псковской области встретили Каткова на границе РФ 13 января, в тот же день он прибыл самолетом из Санкт-Петербурга в Калининград. Его встретили представители калининградского аэропорта и вуза.

Посольство России в Латвии выразило крайнее возмущение по поводу произошедшего. В диппредставительстве добавили, что, согласно решению МВД Латвии, "пожилой человек был признан угрозой национальной безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение". Вынесенный латвийскими властями вердикт дипломаты назвали "абсолютно антигуманным" и нарушающим принцип неразделения семьи, поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.