В Мариуполе начали комплексный ремонт Азовского морского института

Специалисты восстановят четыре учебных корпуса площадью более 15 тыс. кв. м, здания мастерской, общежития на 150 мест и помещение библиотеки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Комплексный ремонт корпусов Азовского морского института, а также здания мастерской и общежития начат в Мариуполе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Продолжаем работу в новых регионах по восстановлению объектов образования - в Мариуполе приступили к комплексному ремонту Азовского морского института. <…> До конца года под контролем специалистов "Единого заказчика" восстановят четыре учебных корпуса площадью более 15 тыс. кв. м, а также здания мастерской, общежития на 150 мест и помещение библиотеки", - написал он.

Как отметил вице-премьер, специалисты устранят повреждения конструкций, отремонтируют кровлю, заменят окна и инженерные коммуникации и благоустроят территорию.

Хуснуллин пояснил, что этот вуз является филиалом Севастопольского государственного университета в Донецкой Народной Республике. В нем ведется подготовка судоводителей и судомехаников, а также управленческих кадров и специалистов, в том числе для работы в Мариупольском морском порту.