Дипломаты РФ обсудили сотрудничество России с Пекинской академией танца

По данным российской дипломатической миссии, участники встречи уделили внимание перспективам развития сотрудничества между Россией и КНР в таких видах искусства, как балет, классический и народно-национальный танцы

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Дипломаты РФ и представители Российского культурного центра в четверг обсудили укрепление двусторонних связей в области хореографии с секретарем парткома Пекинской академии танца (ПАТ) Ба Ту. Об этом сообщило посольство России в Китае.

Как уточняется в Telegram-канале российской дипломатической миссии, участники встречи уделили внимание перспективам развития сотрудничества между Россией и КНР в таких видах искусства, как балет, классический и народно-национальный танцы. "Партнеры изъявили желание наладить практическое взаимодействие с российской стороной в области мюзиклов", - говорится в сообщении.

ПАТ - единственное в Китае высшее хореографическое учебное заведение. Оно входит в число известных профильных вузов мира.