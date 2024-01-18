В Челябинской области прогнозируют неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия

Предупреждение будет действовать с 17:00 мск 18 января до 17:00 мск 19 января

ЧЕЛЯБИНСК, 18 января. /ТАСС/. Предприятия пяти городов Челябинской области должны уменьшить объем выбросов с вечера 18 января до вечера 19 января в связи с прогнозирующимися неблагоприятными метеоусловиями, следует из материалов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"18-19 января в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - сказано в материалах.

Уточняется, что объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени для предприятий Челябинска, Карабаша, Коркино, Сатки, Златоуста с 19:00 (17:00 мск) 18 января до 19:00 (17:00 мск) 19 января.

Согласно требованиям законодательства, в период неблагоприятных метеоусловий заводы должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.