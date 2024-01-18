Верховный суд обязал продавца выделявшего испарения шкафа компенсировать покупателям вред

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав с продавца около 140 тыс. рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и обязал выплатить достойную компенсацию жителям Москвы, купившим шкаф-купе, который выделял опасные для здоровья химические испарения. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

"Решение Останкинского районного суда г. Москвы <...> отменить, направить дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - говорится в судебном определении.

Согласно материалам дела, москвич приобрел шкаф-купе приблизительно за 250 тыс. рублей у компании "ТД Велес". После установки шкафа у жильцов квартиры начались проблемы со здоровьем, в частности кашель и другие аллергические реакции. Медицинское обследование выявило, что такую реакцию организма, вероятнее всего, спровоцировали выделяющиеся от шкафа химические испарения.

Покупатели обратились к продавцу с претензией, однако процедура возврата товара заняла около 14 месяцев, все это время испарения продолжали влиять на здоровье жильцов. Затем покупатели через суд потребовали компенсацию за несвоевременный возврат, медицинские обследования и моральный ущерб в общей сложности около 600 тыс. рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав с продавца около 140 тыс. рублей. Вышестоящие инстанции признали это решение законным, но с этим не согласился Верховный суд.

"Определяя размер данной компенсации в столь незначительной сумме, суды не учли, что шкаф с вредными испарениями находился в жилом помещении почти 14 месяцев, на неоднократные требования истцов о вывозе опасного товара ответчик отвечал отказом. При этом судами не учтено, что право на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации", - отметил Верховный суд.