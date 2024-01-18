Памятник Юрию Любимову установят у Театра на Таганке

Монумент может быть открыт уже осенью, над ним работает народный художник РФ, скульптор Александр Рукавишников

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Памятник народному артисту РФ, основателю и бывшему художественному руководителю Театра на Таганке Юрию Любимову установят у здания театра, сообщила ТАСС директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

"В этом году Театру на Таганке исполняется 60 лет. И мы очень рады, что память его основателя будет увековечена: в честь юбилея у центрального входа будет установлен памятник Юрию Любимову. Такие люди, как он, несомненно, достойны высочайшего признания, чтобы окружающие помнили о том вкладе в искусство, которое они сделали при жизни. Считаю, что памятник Любимову должен был появиться уже давно, наконец-то этот момент настал", - сказала директор театра.

Как сообщили в пресс-службе театра, памятник может быть открыт уже осенью, над ним работает народный художник РФ, скульптор Александр Рукавишников. С инициативой установки памятника выступили вдова Юрия Любимова Каталина Любимова, руководители ряда театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Инициативу создания памятника Любимову поддержали в Александринском театре Санкт-Петербурга, об этом говорится в открытом письме художественного руководителя театра Валерия Фокина, опубликованном на сайте Александринки. Театр намерен перечислить средства на счет Благотворительного Фонда развития театрального искусства Юрия Любимова на создание памятника,

Весной Театр на Таганке отметит 60-летие. 23 апреля на сцене театра пройдет юбилейный вечер.

О Любимове

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. Играл в Театре им. Вахтангова. В 1959 году дебютировал в этом театре как режиссер со спектаклем "Много ли человеку надо". Снимался в кино, среди фильмов с его участием - "Кубанские казаки", "Композитор Глинка", "Город зажигает огни". Преподавал в Театральном училище им. Бориса Щукина. В 1963 году со студентами поставил спектакль "Добрый человек из Сезуана". 23 апреля 1964 года этой постановкой открылся новый Театр на Таганке, который возглавил сам режиссер. Среди его постановок в Театре на Таганке - "Десять дней, которые потрясли мир", "Мать", "Час пик". Спектакли театра были отмечены многочисленными театральными премиями.

В 1984 году освобожден от руководства Театром на Таганке и лишен советского гражданства. В 1988 году вернулся в Москву. Через год режиссеру было возвращено советское гражданство, он снова стал худруком Театра на Таганке. В общей сложности Любимов поставил в Театре на Таганке более 100 спектаклей, но в 2011 году покинул театр. После чего поставил несколько спектаклей на других площадках. Умер 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет.