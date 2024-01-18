Во Франции снегопад и гололед парализовали движение транспорта

Служба парижских аэропортов проинформировала о затруднении подъезда к терминалам из-за скопившегося на дорогах снега и наледи

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Снегопад и наледь на дорогах существенно осложнили работу транспорта в Париже и других крупных городах Франции.

"Оранжевый уровень угрозы в связи со снегом и наледью. Возможны серьезные перебои в движении транспорта", - предупредило Автономное управление парижского транспорта (RATP). В столице и пригородах образовались многокилометровые заторы.

Служба парижских аэропортов проинформировала о затруднении подъезда к терминалам из-за скопившегося на дорогах снега и наледи.

Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) предупредила об отмене и задержках поездов в некоторых регионах из-за обледенения путей. "Ремонтные бригады занимаются обогревом стрелочных переводов", - говорится в сообщении, размещенном на странице SNCF в соцсети X. Работы проводятся в столичном регионе Иль-де-Франс и в Эльзасе на севере страны.

Как сообщила газета Ouest-France, в Лилле (департамент Нор на севере республики) из-за отмены поездов в Париж десятки пассажиров были вынуждены провести ночь на вокзале.

По всей Франции на дорогах произошли многочисленные ДТП, власти ряда регионов запретили движение большегрузных автомобилей.