В Гидрометцентре сообщили, что видимость в Москве ухудшится к вечеру до 200 м из-за метели

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая погода связана с проходящим через столицу фронтальным разделом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Видимость в Москве к вечеру ухудшится до 200 метров из-за сильной метели. Такая погода продлится до полудня 19 января, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас начинается очень тяжелая погода, как для наземного, так и для воздушного транспорта. Средняя скорость ветра составляет 7-12 м в секунду с очень большими порывами до 15-20 м в секунду, к вечеру видимость ухудшится до 200-400 м. К вечеру ожидается сильная метель и заносы на дорогах, а продлится это до полудня завтрашнего дня", - сказал он, отметив, что такая погода связана с проходящим через столицу фронтальным разделом.

По словам метеоролога, ситуация будет осложняться по мере повышения температуры от ночных 2-7 градусов ниже нуля до оттепельных значений 19 января. "К снегу прибавится мокрый снег, в первой половине ночи снег в кристаллическом виде, заносы на дорогах, метель. Ближе к утру начнется мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, на деревья и подтаивание этого мокрого снега - появится гололедица", - добавил он.

Вильфанд также отметил, что высота снежного покрова за этот период увеличится на 10-15 см.