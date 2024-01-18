Госдума отклонила законопроект о лишении гражданства по рождению

В настоящее время по закону "О гражданстве РФ" лишиться приобретенного гражданства можно, в частности, за преступления террористической направленности

МОСКВА, 18 января /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, предусматривающий прекращение приобретенного по рождению гражданства РФ за совершение некоторых тяжких преступлений.

Законопроект был внесен в палату парламента в июле 2023 года сенаторами Сергеем Цековым, Екатериной Алтабаевой, Сергеем Колбиным и Ольгой Бас. Позже Алтабаева, Колбин и Бас отозвали свои подписи под законопроектом.

Изменения предлагалось внести в новую редакцию закона "О гражданстве РФ", которая вступила в силу 26 октября. По этому закону сейчас лишиться приобретенного гражданства можно за преступления террористической направленности, совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности, за диверсии, содействие диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества. Также приобретенного гражданства могут лишить за нарушение территориальной целостности РФ, дискредитацию ее вооруженных сил, дезертирство и публичные призывы к экстремизму и развязыванию агрессивной войны. Кроме того, в перечень включены преступления, связанные с посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля, уничтожением либо повреждением воинских захоронений, реабилитацией нацизма и ряд других. При этом норма не касается граждан России по рождению.

Правительство РФ в ноябре 2023 года дало отрицательный отзыв на проект. В нем указано, что законодатель четко разделил порядок прекращения гражданства для лиц, получивших гражданство РФ по рождению, и для лиц, принятых в гражданство РФ или признанных гражданами РФ по иным основаниям. В связи с этим институт прекращения гражданства не по добровольному волеизъявлению, а вследствие виновных действий "справедливо предусмотрен только в отношении второй категории лиц", говорится в документе.

В декабре 2023 года комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате парламента отклонить законопроект.