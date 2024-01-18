КС РФ допустил использование цифрового контроля за детьми для их безопасности

Поводом для проверки конституционности положений статьи 137 УК РФ, запрещающей сбор информации о частной жизни лиц без их согласия, стала жалоба осужденного по этой статье Павла Вильке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу осужденного за сбор информации о своем ребенке гражданина, пришел к выводу о допустимости использования цифровых средств родительского контроля за детьми в случае, если они направлены на обеспечение безопасности детей. Другое толкование статьи 137 УК РФ нарушало бы необходимый баланс между неприкосновенностью частной жизни и безопасностью детей, следует из постановления КС РФ.

"Признать ч. 1 ст. 137 УК РФ <…> не противоречащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу она в системе действующего правового регулирования не предполагает привлечения родителя несовершеннолетнего ребенка к уголовной ответственности за использование программного средства родительского контроля, <…> если такое программное средство и полученные с его помощью сведения используются им исключительно в целях реализации прав и обязанностей родителя по обеспечению безопасности несовершеннолетнего ребенка", - говорится в постановлении.

Развод и контроль за ребенком

Поводом для проверки конституционности положений статьи 137 УК РФ, запрещающей сбор информации о частной жизни лиц без их согласия, стала жалоба осужденного по этой статье Павла Вильке. Согласно материалам дела, после развода с женой их несовершеннолетний ребенок был оставлен с матерью.

Вильке установил на телефон своего семилетнего сына средство родительского контроля, благодаря которому с определенными интервалами получал доступ к окружавшим ребенка разговорам.

Отец ребенка предоставил полученные таким образом записи в суд, рассматривавший бракоразводный процесс, а также в правоохранительные органы с требованием возбудить против бывшей жены дело о грубом обращении с ребенком. В результате против Вильке было возбуждено дело по 137 УК РФ.

В ходе долгих судебных разбирательств, когда разные инстанции вставали то на сторону Вильке, то на сторону обвинения, отец ребенка был признан виновным по статье, при этом освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Несогласный с этим решением, Вильке обратился с жалобой в КС РФ, указывая на то, что его действия совершались не по злому умыслу, а для защиты ребенка, и потому статья 137 УК РФ не соответствует конституции, так как препятствует этой защите.

Решение КС РФ

КС РФ в своем решении подчеркнул, что тесная связь родителей и детей предполагает естественное стремление родителя обеспечить безопасность ребенка. Специально разработанные приложения родительского контроля не запрещены и свободно распространяются. Ими может пользоваться и родитель, проживающий отдельно от ребенка. Конечно, при прослушивании родитель может непреднамеренно узнать сведения о жизни других лиц.

По мнению КС РФ, в контексте особой конституционной ценности детства, баланс права на неприкосновенность частной жизни и родительских прав и обязанностей не может считаться нарушенным, если полученные сведения не распространялись и не использовались для причинения вреда другому лицу. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, может предполагать наличие угрозы для ребенка, что может его побудить собирать информацию, в том числе для того, чтобы представить ее в уполномоченные органы.

КС РФ подчеркнул, что такой сбор информации не может не затрагивать прав и интересов других лиц, и формально подобные действия могут подпадать под статью 137 УК РФ. Но если они вызваны обстоятельствами, которые рассматриваются родителем как угрожающие ребенку, это не должно служить основанием для привлечения к уголовной ответственности. Иное не согласовывалось бы с целями конституционно-правового закрепления приоритетности детей в государственной политике России, а также с критериями соразмерности ограничения прав.

Исходя из этой трактовки статьи 137 УК РФ в ее действующей редакции, дело Павла Вильке подлежит пересмотру в установленном порядке.