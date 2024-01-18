Бахрейн присоединился к декларации по сохранению популяции кречета

К декларации также присоединились Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия и ОАЭ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Королевство Бахрейн присоединилось к декларации по сохранению популяции кречета - птиц из семейства соколиных, принятой Россией и еще пятью странами в рамках VIII Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

Декларация стала инициативой Российской Федерации, к ней присоединились Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия и ОАЭ, документ был принят в рамках международного форума "День сокола", который проходил во Владивостоке на VIII Восточном экономическом форуме, Королевство Бахрейн стало седьмой присоединившейся страной, отмечается в сообщении.

"Развитие совместных проектов с арабскими партнерами дает возможность закрепить дружеские отношения, основанные на общих интересах и ценностях. Одним из таких направлений, безусловно, станет развитие ключевых тезисов рамочной декларации по сохранению популяции кречетов и взаимной поддержки проектов, нацеленных на сохранение этого вида птиц и восстановление традиций соколиной охоты в России", - приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.

Пресс-служба уточняет, что декларация определяет ключевые направления работы в области сохранения и приумножения популяции кречета, а также способствует развитию международной кооперации в создании механизмов по предотвращению браконьерства и незаконной торговли редкими птицами.

Для реализации программ по сохранению редких видов птиц и развитию международного сотрудничества в этом направлении по поручению президента в 2022 году был создан международный соколиный центр "Камчатка", маточное поголовье было предоставлено арабскими партнерами, говорится в сообщении.