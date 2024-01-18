Еще один столичный суд не принял иск к Ивлеевой и МТС

С телеведущей просили взыскать 1 млрд рублей, а с МТС - $1 млрд

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отказался рассматривать коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Соответчиком по иску было заявлено ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС). "Таганский районный суд отказался принять исковое заявление Иншакова А. И. и присоединившихся к нему (иску - прим. ТАСС) лиц к Ивлеевой А. В. и ПАО "Мобильные телесистемы", - отметил собеседник агентства. Как отметили в суде, с Ивлеевой просили взыскать 1 млрд рублей, а с МТС - $1 млрд.

В аналогичном иске, который ранее вернул заявителям Хамовнический суд Москвы, поскольку ответчик не проживает на территории района Хамовники, указывалось, что своими действиями по организации и проведению 21 декабря вечеринки в клубе "Мутабор", в которой приняли участие многие представители российского шоу-бизнеса, включая заслуженных и народных артистов России, Ивлеева причинила истцам существенные нравственные страдания. В связи с этим они просили суд взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей, а также обязать ее в счет компенсации морального вреда перечислить указанную сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а также запретить вести культурно-массовые мероприятия на территории России.

По словам самой Ивлеевой, скандальное мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy. Основной задачей блогера, согласно постановлению о назначении ей административного штрафа, было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и "Золотое яблоко". Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были многие певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.