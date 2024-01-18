Открытие штаба общественной поддержки в Чебоксарах началось с шахматного турнира

В церемонии открытия принял участие гроссмейстер Сергей Карякин

ЧЕБОКСАРЫ, 18 января. /ТАСС/. Всероссийский шахматный турнир, в котором примут участие клубы, созданные на базе штабов общественной поддержки, начался 18 января. Об этом на открытии штаба в Чувашии сообщил заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", руководитель центрального исполкома единороссов Александр Сидякин.

"Мы с сегодняшнего дня запускаем Всероссийский [шахматный] турнир между регионами, [между] штабами общественной поддержки. [Турнир] будет проходить в онлайне, а 27 января уже будет финал", - заявил Сидякин, отметив, что в штабах общественной поддержки работают шахматные клубы.

В церемонии официального открытия штаба общественной поддержки в Чувашии принял участие гроссмейстер Сергей Карякин, который провел сеанс одновременной игры с детьми. Он подчеркнул, что готов участвовать в проектах по развитию шахмат. "Идет развитие шахмат, и я считаю, что штаб общественной поддержки - очень гармоничное место. Шахматы полезны для детей в первую очередь, потому что развивают логику, интуицию, умение просчитывать свои поступки, все эти качества потом пригодятся", - подчеркнул Карякин.

Штаб общественной поддержки в Чувашии представляет собой новое общественное пространство для проведения различных мероприятий, реализации инициатив и проектов местных жителей. "Люди могут прийти и поставить свою подпись в поддержку президента, реализовать те или иные свои инициативы. Кроме того, есть возможность задать любые вопросы, которые будут взяты в работу", - заявил на церемонии открытия глава Чувашии Олег Николаев.

Сидякин уточнил, что на базе штаба консолидируются различные политические силы и "самые разные люди", которые могут прийти "с самыми разными вопросами". "Есть тематика специальной военной операции, здесь люди посильную помощь оказывают: плетут маскировочные сети, вяжут носки, а дети пишут письма солдатам. Есть курсы психологической помощи, курс оказания первой медицинской помощи. Здесь могут найти себе дело по душе и представители молодежных организаций, даже субкультур", - пояснил Сидякин.

По его словам, в работе штаба в регионе будет учитываться "идентичность Чувашской Республики", создадут возможности для организаций, которые работают в сфере межнациональных отношений. Николаев в своем Telegram-канале уточнил, что на базе новой площадки реализуется, в частности, проект по изучению чувашского языка для всех желающих. В планах - проведение мероприятий по поддержке социально значимых проектов, встреч с интересными людьми.