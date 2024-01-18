Священник рассказал, что крещенское купание с молитвой дома может заменить прорубь

Настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Андрей Ткачев отметил, что "вода и холодная, и теплая может быть святой"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решение о том, участвовать ли в крещенских купаниях, должен принимать лично каждый православный верующий, обязательности в этом нет, причем поход к ледяной проруби на морозе можно заменить погружением в домашнюю ванну с молитвой и верой, считает церковный публицист и миссионер, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Андрей Ткачев.

"Я никогда не выступаю против крещенских купаний - это дело задора, энергии и радости каждого, как и состояния здоровья. И я не собираюсь отрицать эту укоренившуюся русскую традицию. Но конечно, загонять всех в холодную воду независимо от пола, возраста и состояния здоровья тоже нельзя. Поэтому нужно [полагаться] на личный взгляд каждого", - сказал ТАСС Ткачев, отвечая на вопрос о том, как он относится к крещенским купаниям.

При этом священник привел цитату из тропаря, который поют в Крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления, о том, что "днесь [сегодня] вод освящается естество".

В связи с этим, заметил он, "вода и холодная, и теплая может быть святой". "И в собственной ванне, и в Москве-реке она, в общем-то, освящается: "Вод освящается естество". И если пропеть тропарь праздника и залезть в прохладную ванну у себя дома, это будет тот же эффект", - добавил Ткачев.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января. Крещенские купания в ночь на Крещение проходят в специально оборудованных местах во многих регионах РФ.