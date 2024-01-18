Пропавшую из Третьяковки фотографию 1930-х годов нашли на антикварном аукционе

На фото - картина по мотивам известного произведения Георга Гроота "Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пропавшую из Третьяковской галереи фотографию 1930-х годов из знаменитой "Опытной марксистской экспозиции" нашли на антикварном аукционе, снимок вернется в собрание музея. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе галереи.

"На фотографии 1930-х годов изображена картина из знаменитой "Опытной марксистской экспозиции". Единственный оригинальный снимок исчез, когда галерея работала в режиме библиотеки и выдавала отпечатки на дом. Оттиск случайно обнаружили сотрудники Третьяковской галереи на антикварном аукционе, спустя несколько десятилетий он вернется в собрание музея", - говорится в сообщении.

Как пояснили в галерее, сотрудники Третьяковки увидели фото на торгах аукционного дома Клуба коллекционеров графики. Атрибутировать снимок удалось по треугольному штампу синего цвета на оборотной стороне и надписям того времени. В фотоархиве музея также сохранился стеклянный негатив размером 18х24 см 1930-х годов.

На снимке можно увидеть картину XVIII века по мотивам произведения Георга Гроота "Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком". Согласно записям инвентарной книги, ее автором был неизвестный крепостной художник.

"Много лет отдел работал в режиме библиотеки, выдавая "рабочие отпечатки" на дом сотрудникам и сторонним исследователям. Фотографии надо было возвращать, но не все это сделали своевременно. Данный снимок вернулся к нам довольно необычным путем. Заметив его случайно на аукционе Клуба коллекционеров графики, мы были несколько растеряны. Тревоги добавляло то, что мы обнаружили этот факт за несколько часов до начала торгов. В ответ на наше обращение аукцион снял лот с продажи и предложил его вернуть в фонд галереи", - процитировали в пресс-службе старшего научного сотрудника отдела фотокиноматериалов Третьяковской галереи Никиту Ерофеева.