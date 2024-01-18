В Тамбовской области сняли ограничение движения пассажирских автобусов из-за гололеда

При этом в регионе прогнозируют сильные осадки

ТАСС, 18 января. Ограничение движения пассажирских автобусов, которое вводили в Тамбовской области из-за гололеда, сняли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по региону.

"Да, ограничения сняты", - ответили в пресс-службе на вопрос о снятии ограничения.

Утром 18 января на территории Тамбовской области вводили ограничение в движении пассажирских автобусов, осуществляющих междугородние и межрегиональные перевозки. По данным Гидрометцентра России, 18-20 января в регионе ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель, налипание мокрого снега, гололед.