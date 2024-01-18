Новый пешеходный мост соединит Кутузовскую МЦД-4 с одноименными станциями метро и МЦК

Благодаря мосту переход сократится более чем в два раза

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пешеходный мост соединит станцию МЦД-4 Кутузовская с одноименными станциями столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На станции Кутузовская МЦД-4 возводится пешеходный мост в виде крытой галереи. Форма моста представляет собой "Г"-образную конструкцию. Общая длина пролетных строений составляет более 100 м. Пешеходная галерея проходит над путями МЦК, метрополитена, автодорогой ТТК. По новому пешеходному переходу пассажиры смогут пройти с МЦД-4 Кутузовская на одноименные станции метро и МЦК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря новому мосту переход сократится более чем в два раза - до одной минуты. Создание прямой пешеходной связи между МЦД, метрополитеном и МЦК замкнет контур транспортно-пересадочного узла "Кутузовская". Работы по интеграции станции планируется завершить во втором квартале 2024 года.

"В настоящее время установлены пролетные строения сооружения, ведется монтаж кровли и витражных фасадов из стекла. Пешеходный переход выполнен в едином стиле с обликом станции Кутузовская и гармонирует с расположенными рядом зданиями. Работы выполняются в крайне стесненных условиях местности, а технология строительства данного моста, и в частности его опор, является уникальной, ранее не применявшейся в Москве", - заключили в пресс-службе.