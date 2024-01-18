На дорогах Кировской области введут ограничение движения для большегрузов

Оно будет действовать 19 и 20 января

КИРОВ, 18 января. /ТАСС/. В Кировской области приняли решение ограничить движение грузового транспорта по дорогам региона 19 и 20 января в связи с гололедом, мокрым снегом и штормовым ветром. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По прогнозу в Кировской области в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер, гололед и мокрый снег. Поэтому принято решение ограничить движение грузового транспорта (более 3,5 тонн) по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ограничения начнут действовать в пятницу, 19 января, с 06:00 и продлятся до субботы, 20 января до 06:00", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал министр транспорта региона Алексей Петряков, обильные снегопады, метели и сильный порывистый ветер серьезно осложняют ситуацию на дорогах. "Чтобы непогода не парализовала наши транспортные артерии региона, принято решение закрыть дороги для фур. Эти меры необходимы для предотвращения аварий, а тем более - трагедий на дорогах. Прошу автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок в непогоду", - отметил министр.

По данным Кировского Гидрометцентра, в ночь на 17 января в Кировской области выпала треть месячной нормы осадков, это самый сильный снегопад в текущем зимнем сезоне. На уборку дорог и тротуаров вывели рекордное количество спецтехники. В ночь на 19 января в регионе вновь пройдет снег, синоптики прогнозируют метель и гололед, днем ожидается мокрый снег, гололедица и снежные заносы на дорогах, столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов. В ночь на 20 января вновь ожидается метель.