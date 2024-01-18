Минюст РФ внес ОУН и их атрибутику в перечень нацистских организаций

К символике относится приветствие "Слава Украине" - ответ "героям слава" и утвержденная эмблема в виде стилизованного золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча, а также организационная эмблема - черный равносторонний треугольник подставкой вверх

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику, включая лозунг "Слава Украине - героям слава", в перечень нацистских. Об этом говорится в распоряжении Минюста, копией которого располагает корреспондент ТАСС.

"Включить в перечень организаций, указанных в частях 3 и 4 ст. 6 федерального закона "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", атрибутики и символики этих организаций Организацию украинских националистов (ОУН), ее атрибутику и символику", - говорится в документе. К символике ОУН относится приветствие "Слава Украине" - ответ "героям слава" и утвержденная эмблема в виде стилизованного золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча, а также организационная эмблема - черный равносторонний треугольник подставкой вверх.

ОУН и ее атрибутика включены в список организаций, сотрудничающих с группами, организациями, движениями или лицами, отрицающими факты и выводы, установленные приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, вынесенными в период Второй мировой войны. Минюст включил ОУН и их атрибутику в перечень, размещенный на своем официальном сайте. Помимо ОУН, в нем еще значатся три организации и их атрибутика: Украинская народно-революционная армия, Украинская повстанческая армия и Украинская народная самооборона.

Согласно закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статье 20.3 КоАП РФ, за пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики фашистских организаций установлена административная ответственность. Непосредственно осуществлять выявление и пресечение противоправных действий призваны сотрудники органов внутренних дел. В соответствии со ст. 20.3 КоАП РФ пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной законом нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистскими, влечет штраф для граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф от 1 000 до 4 000 рублей, для юридических лиц - штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.