Министр образования Украины получил антипремию "Плагиатор-2023"

Оксен Лисовой также попал в номинацию "Скандал-2023"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой стал победителем в номинации "Плагиатор-2023" в рамках общей антипремии "Академическое недостоинство - 2023 года". Об этом сообщило издание "Украинская правда".

Второе место в этой номинации занял ректор Тернопольского национального педагогического университета Богдан Буяк, которого, как и Лисового, уличили в плагиате при написании диссертации на ученую степень. Третьей стала доктор медицинских наук Виктория Петрушенко, которая победила еще и в номинации "Фальсификатор-2023", поскольку выдавала чужие экспериментальные данные за собственные. Лисовой также попал в номинацию "Скандал-2023", определяющую самые неприемлемые события в академической жизни, поскольку он был назначен на должность министра уже после разоблачения его плагиаторской деятельности, а позднее смог отказаться от диссертации и при этом сохранить свой пост.

Кроме этого, были объявлены обладатели антипремий в номинациях "Псевдоученый-2023", "Токсичный ректор - 2023", "Спецсовет-2023" и "Приспешник-2023", каковым объявлен замминистра образования Михаил Винницкий за пособничество плагиаторам ради собственного карьерного роста.

"Мы надеемся, что широкая огласка случаев нарушения академической добродетели и справедливое наказание академических негодяев станут сигналом для общества о недопустимости практик плагиата, фальсификации, фабрикации, распространения псевдонауки и прикрытия недобродетельных ученых, изданий, университетов", - заявила на церемонии присуждения антипремий организатор и координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Благотелева-Волк.