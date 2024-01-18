Сальдо сообщил, что отделы ЗАГС в Херсонской области начнут работу со следующей недели

К середине февраля в регионе также планируют открыть три новых отдела ЗАГС

ГЕНИЧЕСК, 18 января. /ТАСС/. Отделы ЗАГС начнут работать в Геническе, Скадовске и Нижних Серогозах Херсонской области со следующей недели, соответствующее поручение дал губернатор Владимир Сальдо.

"Ко мне поступило много жалоб на то, что региональные органы ЗАГС в настоящее время не оказывают людям государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Поручил администрации и правительству Херсонской области принять меры по оперативному устранению этой проблемы. В ближайший вторник, 23 января, самое позднее - в среду [24 января] - должны полноценно заработать отделы ЗАГС в Геническе и Скадовске, в четверг начнет работать ЗАГС в Нижних Серогозах", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

К середине февраля, по словам губернатора, также планируется открыть три новых отдела в Чаплынке, Каланчаке и Новотроицком.

О начале формирования органов ЗАГС в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в октябре 2023 года сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко. Тогда он уточнил, что предоставление госуслуг в сфере ЗАГС там обеспечено созданными удаленными рабочими местами на базе ЗАГСов Крыма.