Начался прием работ на X фотоконкурс Русского географического общества

К участию допускаются снимки, сделанные в России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Русское географическое общество объявило о начале приема работ на X фотоконкурс "Самая красивая страна". К участию допускаются снимки, сделанные в России, сообщает пресс-служба общества.

Участвовать в конкурсе могут фотографы любого уровня, место жительства, гражданство и возраст также не имеют значения, отмечают организаторы. Прием работ продлится с 18 января по 31 марта.

"Победители в основных номинациях получат денежный приз в размере 250 тыс. рублей. В этом году появились две новые номинации: "Фотопроект", а также "Самые красивые обои для рабочего стола" - работы десяти финалистов будут предустановлены в российской операционной системе "Астра Линукс". В конкурсе "Самая красивая страна глазами детей" объявлены четыре номинации: "Пейзаж", "Мир животных", "Природные явления" и новая номинация "Макромир", - говорится в сообщении.

Для юбилейного фотоконкурса организаторы приготовили необычный специальный приз от РГО. Его обладателями станут три фотографа, которых представители общества выберут среди всех победителей за 10 лет. Они получат возможность участвовать и снимать в настоящих экспедициях РГО, самых интересных и захватывающих, которые пройдут в 2025 году, смогут прикоснуться к большой науке и увидят, как рождаются открытия. Также по итогам открытого онлайн-голосования среди снимков финалистов будет выбрана работа, автор которой получит приз зрительских симпатий от РГО.

Ежегодно свой выбор делают партнеры конкурса. Спецприз от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" получит самый красивый и эмоциональный природный арт-объект. Банк ВТБ отметит самый впечатляющий кадр, сделанный на особо охраняемой природной территории, вручив спецприз "Заповедная Россия". АНО "Амурский тигр" и компания "Фосагро" выберут самый неожиданный снимок животных в их естественной среде обитания, вручив спецприз "Снято на фотоловушку". В состав жюри 2024 года традиционно вошли фотографы, кинорежиссеры, актеры, искусствоведы, неизменным членом жюри является президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

"Интересно наблюдать, как происходит смена поколений фотографов. Приходят новые люди, их работы отличаются оригинальными идеями и необычными решениями. Многие участники посещают те места в России, которые никогда не снимались, и фактически совершают фотографические открытия", - заявил фотограф дикой природы и член жюри Сергей Горшков, чьи слова приводятся в сообщении.