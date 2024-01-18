Даванков предложил ввести ипотеку с господдержкой для молодых семей, планирующих ребенка

Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" отметил, что должно быть мало целевых ипотек, например, кроме льготного кредитования на жилье для планирующих ребенка семей, создать также ипотеки для молодых докторов и для учителей

ВОРОНЕЖ, 18 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести в России ипотеку с господдержкой для молодых семей, которые планируют рождение детей. Об этом он сообщил во время встречи с предпринимателями в Воронеже.

"Льготную ипотеку надо пересмотреть радикально, сейчас только одних субсидий на компенсацию ставки - с учетом высокой ставки Центрального банка - заложено порядка триллиона [рублей] на этот год, и меньше не будет. <...> Главное - ипотека должна быть в первую очередь для молодых семей, причем таких, у которых еще нет ребенка, потому что вопрос о принятии решения о рождении ребенка зачастую зависит от решения жилищного вопроса - не очень хочется его рожать, когда ты у родителей живешь", - сказал Даванков.

Он подчеркнул, что должно быть мало целевых ипотек, например, кроме льготного кредитования на жилье для планирующих ребенка семей, создать также ипотеки для молодых докторов и для учителей."Такие три большие льготы, а оставшиеся деньги можно было бы высвободить как раз на "длинные, недорогие" деньги для предпринимателей", - отметил Даванков.

"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента России на съезде 24 декабря, а 25 декабря он подал документы в ЦИК. 5 января Центризбирком РФ зарегистрировал его в качестве кандидата в президенты России. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.