Совет церквей Эстонии ждет объяснений МВД по поводу непродления ВНЖ митрополиту Евгению

Организация передала запрос в ведомство, чтобы оно направило своего представителя на рабочее собрание Совета

ВИЛЬНЮС, 18 января. /ТАСС/. Совет церквей Эстонии направил запрос в МВД республики с просьбой пояснить причины, приведшие к отказу в продлении временного вида на жительство (ВНЖ) главе Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополиту Евгению (Валерию Решетникову). Об этом сообщил архиепископ эстонской евангелическо-лютеранской церкви и президент Совета Урмас Вийлма.

"Эта новость стала для нас неожиданностью. <...> как церковный совет мы ждем объяснений", - сообщил он порталу гостелерадио ERR. Религиозный деятель добавил, что Совет "уже пообщался и с министром, и с вице-канцлером МВД". Организация передала запрос в правоохранительное ведомство, чтобы оно направило своего представителя на рабочее собрание Совета на следующей неделе для дачи объяснений по делу митрополита.

Ранее в четверг газета Postimees сообщила, что эстонские власти отказали в продлении ВНЖ митрополиту Евгению, срок действия документа истекает 6 февраля. Причиной такого решения стали якобы пророссийские публичные высказывания священнослужителя. Как указывается в сообщении, представители МВД Эстонии неоднократно проводили беседы с митрополитом, просили его воздержаться от таких выступлений. Иерарх к этому якобы не прислушался. Его пребывание в Эстонии признано "представляющим угрозу национальной безопасности", утверждалось в материале издания.