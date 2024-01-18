Количество случаев кишечной инфекции в школе Петербурга выросло до 63

Учебный процесс в образовательной организации приостановлен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Количество зарегистрированных случаев кишечной инфекции у учащихся школы №260 Адмиралтейского района Петербурга выросло до 63, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу в своем Telegram-канале. Накануне сообщалось о 43 случаях.

"Зарегистрировано 63 случая кишечной инфекции. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. По результатам лабораторных исследований у 11 заболевших выделен норовирус", - говорится в сообщении.

Учебный процесс в школе приостановили с 18 января.

По данным пресс-службы, питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет ООО "Торговый дом "Ленинградский". В результате проверок в школе и на пищеблоке выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, не соблюдались правила мытья столовой посуды, реализовалась обезличенная продукция и продукция с истекшим сроком годности, некачественно проводилась уборка и дезинфекция, отсутствовали условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом.

17 января в пресс-службе сообщили, что среди учащихся школы №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга зарегистрировали 43 случая кишечной инфекции.