Полицейские во Франции вышли на акции протеста против условий работы во время ОИ-2024

На площади перед парижской мэрией собрались около сотни человек

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Французские полицейские по всей стране вышли на акции протеста против условий работы во время Олимпийских игр 2024 года. Как передает корреспондент ТАСС, на площади перед парижской мэрией собрались около сотни человек.

Стражи порядка по призыву профсоюзов протестуют против привлечения к работе дополнительных сотрудников правоохранительных органов, в том числе из других регионов. Полицейские также недовольны двенадцатичасовыми сменами и графиком работы, предполагающим не более одного выходного дня в неделю. Одним из ключевых требований является введение фиксированных премий или 13-й зарплаты за работу во время игр. Участники манифестации заявили, что будут проводить забастовки во время Олимпиады, если их требования не будут выполнены.

Аналогичные акции протеста проходят в понедельник по всей стране, в частности в Бордо, Страсбурге, Тулузе, Лионе и Ренне.

Для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр ежедневно будут привлекаться по 30 тыс. полицейских. При этом в наиболее напряженные дни, например в день церемонии открытия, на дежурство выйдут 45 тыс. человек.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года. В период соревнований город ожидает принять до 20 млн туристов.