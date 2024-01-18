В 30 регионах школы и колледжи оснастят для обучения БПЛА

Для полноценного функционирования центров и кружков будет организовано повышение квалификации педагогических работников

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Школы и колледжи 30 российских регионов оснастят для обучения работе с беспилотниками, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Много регионов прислали нам заявки на участие в проекте, в качестве пилотных мы выбрали 30 наиболее подготовленных, где будут созданы центры практической подготовки по беспилотным авиационным системам. Важно соединить в школе эту работу с такими предметами, как основы безопасности и защиты Родины и труд. В колледжах это направление необходимо тесно связать с проектом "Профессионалитет". Все образовательные организации должны работать в единой системе", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе министерства, в каждом регионе, участвующем в проекте, к колледжу будут прикреплены от 17 до 20 школ для организации совместной работы.

Для полноценного функционирования центров и кружков будет организовано повышение квалификации педагогических работников. В 2024 году планируется подготовить 2 450 педагогов для школ и колледжей.

Кроме того, будет разработано 20 различных учебных модулей с использованием цифрового образовательного контента для внедрения их в образовательные процессы.