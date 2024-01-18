В общественном транспорте Бишкека начали показывать мультфильмы

Речь идет о мультфильмах на киргизском языке

БИШКЕК, 18 января. /ТАСС/. Мультфильмы на киргизском языке демонстрируются в общественном транспорте Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

"Теперь анимационные фильмы, подготовленные на кыргызском языке, демонстрируются в общественном городском транспорте", - говорится в сообщении мэрии в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). В мэрии добавили, что фильмы будут короткометражными.

Такое решение приняли в целях реализации конституционного закона "О государственном языке".

В пресс-службе также отметили, что в Киргизии для детей младшего возраста выходят первые анимационные фильмы на киргизском языке.

Закон о государственном языке в Киргизии

Государственным языком в республике является киргизский, русский язык имеет статус официального, что закреплено в конституции. 17 июля Жапаров подписал закон "О государственном языке Кыргызской Республики", который обязывает всех государственных служащих, а также депутатов, военнослужащих и судей владеть киргизским языком и прибегать к нему при исполнении служебных обязанностей. Киргизский язык, в соответствии с новым законом, должен применяться в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Телерадиокомпании, в том числе частные, должны вести на нем не менее 60% передач.

Одной из статей закона определено, что в Киргизии в качестве официального языка используется русский. При этом сфера применения официального языка не уточняется.