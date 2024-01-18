Суд в Петербурге запретил в РФ более 600 украинских сайтов

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, на этих ресурсах размещалась информация, посредством которой совершались мошеннические действия в отношении российских граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Петродворцовый суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России информацию более чем на 600 украинских сайтах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как уточнили в пресс-службе, административный иск подал прокурор Ломоносовского района Ленинградской области. "В ходе проверки прокуратурой установлено, что на 633 интернет-сайтах в свободном для неопределенного круга лиц доступе размещена информация украинской хостинговой компании Hostiko, посредством которой совершаются мошеннические действия в отношении граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что при переходе на указанные ресурсы появляется уведомление о том, что страница недоступна, однако это не является признаком их неработоспособности, поскольку злоумышленники используют CDN (сеть доставки контента), которая позволяет хранить копии веб-страниц на различных серверах, распределенных по всему миру.

Суд заявление прокурора удовлетворил и указал, что в России запрещается распространение информации о пропаганде войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.