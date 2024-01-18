Пробки в Москве достигли девяти баллов

Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также частично - на МКАД

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы днем в четверг вечером достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется по улицам города медленно, на дорогах местами гололедица и снежные заносы.

По данным на 18:48, движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также частично - на МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Ленинградском, Варшавском шоссе и нескольких других вылетных магистралях.

Штормовое предупреждение о сильном снеге действует в Московском регионе до утра пятницы. В настоящее время снег идет во всех районах города. Температура воздуха на главной метеостанции мегаполиса на ВДНХ составляет, по последним данным, минус 10,8 градуса. Предстоящей ночью синоптики ожидают в Москве до минус 2, по области - до минус 7 градусов. Днем в последний день рабочей недели прогнозируется около нуля градусов с понижением температуры к вечеру до минус 10-12 градусов.